شركة التصنيع تعلن عن وظائف هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف أول/ الصيانة الكهربائية، مهندس كهرباء، فني/ محلل الصيانة، مشرف مراقبة المشروع.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2022م، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع