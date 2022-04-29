الغذاء والدواء توضح مفاهيم خاطئة حول لقاحات الأطفال

الرياض(صدى):

صححت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعض المفاهيم الخاطئة حول اللقاحات وتأثيرها على الأطفال، مشددة على وجوب استيعابها وفهم حقيقتها.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن من بين هذه المفاهيم “وجود شكوك حول ملف السلامة الدوائية لهذه اللقاحات”، موضحة أن اللقاحات تدرس جوانبها الفنية قبل تسجيلها للتأكد من فاعليتها وسلامتها.

وأكدت أن اللقاحات تراقب بعد تسويقها بشكل مستمر برصد الأعراض الجانبية الضارة، علاوة على إجراء الدراسات اللازمة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة، لافتة إلى أنه بين المفاهيم الخاطئة أيضًا أن بعض الأمراض التي تستخدم لها هذه اللقاحات بدأت بالفعل بالاختفاء قبل إدخال اللقاحات، موضحة أن الدراسات والتقارير العلمية أثبتت إمكانية عودة الأمراض في حال إيقاف استخدام لقاحاتها.

وأشارت إلى أن أخذ اللقاحات في وقت واحد ليس له آثار ضارة على الجهاز المناعي الطبيعي للأطفال، ولا يزيد من مخاطر الأعراض الجانبية، مضيفة أن فرصة ظهور المرض لدى الأطفال غير المطعمين قد تصل إلى 100%، بينما لا تزيد على 1-2% بين الأطفال المطعمين وهو ما يدحض مقولة عدم ثبوت فاعلية اللقاحات وإمكانية ظهور المرض لدى الأطفال المطعمين.