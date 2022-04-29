الروتين الكامل للعناية بالبشرة قبل العيد

أميرة خالد(صدى):

تسعى النساء للتخلص من شوائب البشرة واسمرارها والحصول على بشرة صافية ومشرقة خلال إجازة العيد حيث يتم ذلك من خلال روتين نستعرض خطواته من خلال هذا التقرير.

1- تنظيف البشرة

يجب غسل وجهك جيداً بغسول يناسب بشرتك لإزالة الشوائب والأوساخ والزيوت المتراكمة؛ لذلك يجب غسله مرتين يومياً للحصول على وجه نظيف ومشرق.

2- تقشير البشرة

تقشير البشر عن طريق إستخدام مقشرات طبيعية للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتنشيط الدورة الدموية بإستخدام الشوفان وغيره من الوصفات الطبيعية.

3- تطبيق ماسكات طبيعية

استخدام ماسكات طبيعية من أجل تفتيح البشرة مثل ماسك الليمون الذي قد يساعد على تفتيح البشرة وإزالة الخلايا الميتة، كما يساعد على إزالة حب الشباب والبقع الداكنة إذا وجدت.

4- تطبيق التونر

يعمل التونر على تنظيف بقايا الأوساخ العالقة على الجلد عن طريق مسحها بقطعة قطنية للحصول على بشرة صافية ونقية في إجازة عيد الفطر 2022.