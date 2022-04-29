الأرصاد : هطول أمطار رعدية على عدة مناطق

الرياض(صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً جديدًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار رعدية اليوم الجمعة.

وأوضح المركز أن المناطق المتأثرة بالحالة المطرية تشمل عدة مناطق من بينها الرياض ومكة المكرمة والقصيم والشرقية.

وحذّر المركز، منطقة الرياض وتحديداً الأفلاج والسليل والدواسر وليلى والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، من أمطاراً رعدية وأتربة مثارة، ورياح نشطة وتدني في مدى الرؤية حتى الساعة 10 مساءً.

ونوّه إلى أن أمطارًا رعدية بين متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، ونشاطاً في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، ستؤثر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير حتى الساعة 8 مساءً.