فيروس نادر يُصيب الدماغ نتيجة لدغة القراد

وكالات(صدى):

أُعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن وفاة “رجل” بسبب إصابته بعدوى دماغية نادرة، نتيجة لدغة قراد.

وأوضح المركز أن فيروس «Powassan» الدماغي ليس له علاج أو لقاح حتى الآن، محذرين من خطورة الأماكن التي يوجد فيها القراد لمنع أنفسهم من التعرض للدغ.

وينتقل هذا الفيروس من الحيوان إلى الإنسان عادة عن طريق لدغة القراد وتم تسمية الفيروس باسم المدينة التي تم اكتشافها فيها «Powassan» بعد إصابة صبي صغير به خلال عام 1958.