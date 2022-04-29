فيروس نادر يُصيب الدماغ نتيجة لدغة القراد
أُعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن وفاة “رجل” بسبب إصابته بعدوى دماغية نادرة، نتيجة لدغة قراد.
وأوضح المركز أن فيروس «Powassan» الدماغي ليس له علاج أو لقاح حتى الآن، محذرين من خطورة الأماكن التي يوجد فيها القراد لمنع أنفسهم من التعرض للدغ.
وينتقل هذا الفيروس من الحيوان إلى الإنسان عادة عن طريق لدغة القراد وتم تسمية الفيروس باسم المدينة التي تم اكتشافها فيها «Powassan» بعد إصابة صبي صغير به خلال عام 1958.
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19779 ] نشر منذ 4 دقائق
القراد ربما تواجد في اسطبلات الخيول أو ربما كان في فراء القطط الضالة حول باب منزلك وحتى يتم افتتاح دور ولجنة مكافحة لتلك القطط المزعجةوبعده .. يحفظكم الله قبل حفظكم أنفسكم
الشكوى لله مش للبشر