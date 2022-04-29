3 طرق ذكيّة لتنظيف المقلاة من الدهون

أميرة خالد(صدى):

تعتبر عملية إزالة الدهون والزيوت على الأواني وتنظيفها، من أصعب المهام على سيدة المنزل، فأحياناً تكون البقع صعبة الإزالة وتأخذ وقتاً وجهداً كبير ،وخاصةً المقلاة، فهي من أكثر أدوات المطبخ صعوبة في التنظيف، لذلك إليكِ بعض الطرق المدهشة للتخلص من دهون المقلاة وتنظيفها :

1: صودا الخبز (البيكينج صودا) : املأي المقلاة بالماء، ثُمَّ أضيفي البيكينج صودا, واتركيها تنتقع لمدة ثلاث ساعات، بعد ذلك اغسلي المقلاة بالماء الجاري.

2: الملح :قومي بملأ المقلاة بالماء وأضيفي لها الملح, واتركيها تنتقع لمدة ساعة على الأقل, بعد ذلك، قومي بفرك المقلاة باستخدام فرشاة، ثُمَّ ضعيها على النار حتى تغلي، وارفعي المقلاة من على النار واتركيها في الماء المملح لمدة 12 ساعة أخرى، ثُمَّ اغسليها.

3. الليمون :نبدأ بملأ المقلاة بالماء؛ ثُمَّ نضيف له شرائح الليمون، ونضع المقلاة على النار حتى تغلي وبعد ذلك نرفع المقلاة من على النار ونتركها حتى تبرد، ثُمَّ نقوم بمسح المقلاة من الدهون .