الصحة: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت 151 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس وحالة وفاة واحدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا 753,921 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 741,392 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9086 حالة.

وأوصت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.