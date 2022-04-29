ارتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة

وكالات(صدى):

اتجهت أسعار النفط اليوم الجمعة نحو تسجيل خامس مكاسب شهرية على التوالي، وذلك في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا وعودة ظهور حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19” في الصين.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو ارتفاعًا بنسبة 0.66% أو بقيمة 71 سنتًا عند 108.30 دولار للبرميل، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو 0.29% أو بقيمة 31 سنتًا إلى 105.67 دولار للبرميل، متجهة نحو تحقيق مكاسب شهرية بنسبة 5.5%.