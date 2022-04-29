بالفيديو.. الحوثيون يعتدون على اليمنيين بالضرب في سوق صنعاء لابتزازهم

فهمي محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة هجوم مجموعة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران سوقًا في صنعاء لابتزاز المواطنين اليمنيين.

وظهرت المليشيا في “الفيديو” وهى تستخدم العنف ضد اليمنيين وتضربهم بالعصى لمحاولة ابتزازهم.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين.ف