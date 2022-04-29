  • الجمعة 29 أبريل

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. بالفيديو.. الحوثيون يعتدون على اليمنيين بالضرب في سوق صنعاء لابتزازهم

بالفيديو.. الحوثيون يعتدون على اليمنيين بالضرب في سوق صنعاء لابتزازهم

بالفيديو.. الحوثيون يعتدون على اليمنيين بالضرب في سوق صنعاء لابتزازهم
فهمي محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة هجوم مجموعة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران سوقًا في صنعاء لابتزاز المواطنين اليمنيين.

وظهرت المليشيا في “الفيديو” وهى تستخدم العنف ضد اليمنيين وتضربهم بالعصى لمحاولة ابتزازهم.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين.ف


الوسوم:, , , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58592 ] نشر منذ ساعة واحدة

هههههههههههههههههههههههههه مثل خزب الشيطان في لبنان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.