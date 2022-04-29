بالفيديو.. الحوثيون يعتدون على اليمنيين بالضرب في سوق صنعاء لابتزازهم
وثق مقطع فيديو لحظة هجوم مجموعة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران سوقًا في صنعاء لابتزاز المواطنين اليمنيين.
وظهرت المليشيا في “الفيديو” وهى تستخدم العنف ضد اليمنيين وتضربهم بالعصى لمحاولة ابتزازهم.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين.ف
مجموعة من ميليشيا #الحوثي دخلت سوقا في صنعاء لتبتز المواطنين.. فأوسعوهم ضربا بالعصي#العربية pic.twitter.com/2qYN2iys1z
— العربية (@AlArabiya) April 29, 2022
ابو عمار[ عدد التعليقات: 58592 ] نشر منذ ساعة واحدة
هههههههههههههههههههههههههه مثل خزب الشيطان في لبنان