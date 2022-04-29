ترامب: الرشق بالأناناس والطماطم خلال الانتخابات قاتل

واشنطن(صدى):

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه كان يخشى التعرض للرشق بأنواع فاكهة خطرة مثل “الأناناس والطاطم والموز”، وذلك خلال حملته لانتخابات 2016.

وقال “ترامب” خلال استجوابه: “أردت أن يكون الناس مستعدين لأننا أبلغنا بأنهم سيستخدمون فاكهة، الطمام سيئة بالمناسبة لكن بعض الفاكهة أسوأ بكثير”.

وسأل “ديكتور” ترامب خلال الاستجواب عن تعليقات أدلى بها في تجمع حاشد في ولاية أيوا في 2016 عندما طلب المرشح الرئاسي آنذاك من مؤيديه أن “ينهالوا بالضرب” على أي شخص على وشك أن يلقي طماطم.

ورد “ترامب” قائلاً: “كان هذا للجمهور نوع من الدعاب لكن ربما كما تعلمون هناك بعض الحقيقة في ذلك إنها أشياء خطرة جداً يمكن أن تُقتل بهذه الأشياء”.

يُذكر أن الدعوى رفعها ناشطون من أصل مكسيكي، قالوا إنهم تعرضوا لهجوم من قبل حراسه خارج برج ترامب في مانهاتن في 2015.