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كلاب ضالة تهاجم طفلة وتنهش فخذيها في سوق جازان

كلاب ضالة تهاجم طفلة وتنهش فخذيها في سوق جازان
جازان(صدى):

أفسدت كلاب ضالّة فرحة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات ، بعدما هجمت عليها وأصابتها بجروح مختلفة، أثناء ذهابها لشراء ملابس العيد من سوق جازان الداخلي.

وقال والد الطفلة في تصريح نقلته وسيلة إعلام محلية:” أن إبنته عادت إلى المنزل إلا أنها أصيبت بجراح متفرّقة في الفخذين أجبرتها على البقاء في الفراش”.

وأضاف :” أنهم كانوا في طريقهم إلى السوق عندما هجمت كلاب ضالة عند مفترق الطريق على ابنته وبدأت نهش جسدها الصغير وسط حالة من الرعب دبّت بالعائلة التي حاولت تخليصها”.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58592 ] نشر منذ 40 دقيقة

غريبه العائله معها ولم يحموها من الكلاب الضاله … الله يشفيها و يعافيها مما اصابها

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