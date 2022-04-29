كلاب ضالة تهاجم طفلة وتنهش فخذيها في سوق جازان

جازان(صدى):

أفسدت كلاب ضالّة فرحة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات ، بعدما هجمت عليها وأصابتها بجروح مختلفة، أثناء ذهابها لشراء ملابس العيد من سوق جازان الداخلي.

وقال والد الطفلة في تصريح نقلته وسيلة إعلام محلية:” أن إبنته عادت إلى المنزل إلا أنها أصيبت بجراح متفرّقة في الفخذين أجبرتها على البقاء في الفراش”.

وأضاف :” أنهم كانوا في طريقهم إلى السوق عندما هجمت كلاب ضالة عند مفترق الطريق على ابنته وبدأت نهش جسدها الصغير وسط حالة من الرعب دبّت بالعائلة التي حاولت تخليصها”.