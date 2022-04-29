شاهد.. كرات نار تنفجر في الهواء وتسقط على المواطنين بسبب انفجار سيارة
تلقت الجهات الأمنية بلاغًا، بوجود كرات من النار تنفجر في الهواء على أحد الطرق في ولاية أوهايو الأمريكية، ولكن لم يصب أي شخص بمكروه جراء ذلك الحادث .
حيث كانت سيارة تسير على الطريق ومن ثم انفجرت لسبب ما غير معروف ونتج عن ذلك الانفجار انبعاث كرات من اللهب في الهواء تسقط على المواطنين في السيارات على الطريق .
وأوضحت الكاميرات الخاصة بمراقبة الطريق المذكور، أن الأمر حتى الآن لم يحدث بفعل فاعل و لكن مازال السبب مجهول.
وأفادت تقارير الشرطة بأن انفجار السيارة الضخم كان بسبب احتوائها على مواد مشتعلة ما تسبب في انبعاث كرات النار في الهواء .
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