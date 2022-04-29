شاهد.. كرات نار تنفجر في الهواء وتسقط على المواطنين بسبب انفجار سيارة

واشنطن(صدى):

تلقت الجهات الأمنية بلاغًا، بوجود كرات من النار تنفجر في الهواء على أحد الطرق في ولاية أوهايو الأمريكية، ولكن لم يصب أي شخص بمكروه جراء ذلك الحادث .

حيث كانت سيارة تسير على الطريق ومن ثم انفجرت لسبب ما غير معروف ونتج عن ذلك الانفجار انبعاث كرات من اللهب في الهواء تسقط على المواطنين في السيارات على الطريق .

وأوضحت الكاميرات الخاصة بمراقبة الطريق المذكور، أن الأمر حتى الآن لم يحدث بفعل فاعل و لكن مازال السبب مجهول.

وأفادت تقارير الشرطة بأن انفجار السيارة الضخم كان بسبب احتوائها على مواد مشتعلة ما تسبب في انبعاث كرات النار في الهواء .