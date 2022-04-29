سكني يوضح شروط الحصول على دعم منتج البناء الذاتي

الرياض(صدى):

كشف برنامج سكني تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن إمكانية الحصول على دعم منتج البناء الذاتي في حال تملك المستفيد لقطعة أرض.

وأوضح البرنامج أنه يمكن الاستفادة من منتج البناء الذاتي، بشرط إستيفاء جميع الشروط وهي أن تكون الأرض باسم المواطن وغير مرهونة للبنك.

وجاء ذلك ردًا على استفسار من شخص حول كيفية الاستفادة من دعم الإسكان والاستثمار في أرض يملكها.

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كشف برنامج سكني تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن إمكانية الحصول على دعم منتج البناء الذاتي في حال تملك المستفيد لقطعة أرض.

وأوضح البرنامج أنه يمكن الاستفادة من منتج البناء الذاتي، بشرط إستيفاء جميع الشروط وهي أن تكون الأرض باسم المواطن وغير مرهونة للبنك.

وجاء ذلك ردًا على استفسار من شخص حول كيفية الاستفادة من دعم الإسكان والاستثمار في أرض يملكها.