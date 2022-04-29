المؤسسة العامة للري توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

‏كشفت المؤسسة العامة للري، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت المؤسسة أن العمل سيكون بمقر المؤسسة الرئيسي في محافظة الأحساء، وبفروع المؤسسة في كل من الرياض، والقطيف، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

– مدقق داخلي مالي (الأحساء).

– فني مختبر (الأحساء).

– أخصائي قانوني (الأحساء).

– سائق معدات ومركبات (الأحساء).

– فني مختبر (الرياض).

– سائق معدات ومركبات (القطيف).

الشروط:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

– أن يكون حاصلًا على المؤهل بنظام الانتظام من أحد الجامعات السعودية أو الأجنبية المعتمدة من وزارة التعليم.

– أن يكون لائقًا صحيًا.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تقرها المؤسسة.

وذكرت المؤسسة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2022م، ويمكن التقديم من خلال رابط الموقع.