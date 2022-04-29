رفات جثة تزيل الغموض عن جريمة قتل بعد عامين من ارتكابها

واشنطن(صدى):

كشفت الشرطة الأمريكية لغز جريمة قتل تم ارتكابها منذ أكثر من عامين بعد عثورها على رفات الجثة في غرب ولاية كارولينا الشمالية.

وانهيت الشرطة الأمريكية الزوجان أنجيلا وامسلي بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى فيما يتعلق بوفاة نيلي سوليفان جدة “وامسلي”.

ولم يتمكن المحققون قبل عامين من إثبات التهمة على الزوجين بسبب عدم عثورهما على الجثة لكن بعد مرور عامين عثروا على جثة داخل حاوية.

ولم يحدد المسؤولون بعد متى أو كيف قُتلت سوليفان، لكنهم يعتقدون أنها ماتت منذ عدة سنوات.