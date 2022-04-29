بالفيديو.. صلاة آخر جمعة من رمضان في أجواء روحانية بالحرم المكي والمسجد الحرام

مكة المكرمة(صدى):

وثق مقطع فيديو أداء صلاة آخر جمعة من رمضان اليوم في المسجد الحرام، وسط حشود من المصليين في أجواء تحفها السكينة والطمأنينة والخشوع .

وأظهر فيديو آخر المصليون وهم يؤدون صلاة الجمعة في في الحرم المكي وسط سكينة وطمأنينة وروحانيات كثيرة تملأ جميع أركان الحرم، وأبان الفيديو الحشود الكثيرة المقبلة على الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.