بالفيديو.. صلاة آخر جمعة من رمضان في أجواء روحانية بالحرم المكي والمسجد الحرام
وثق مقطع فيديو أداء صلاة آخر جمعة من رمضان اليوم في المسجد الحرام، وسط حشود من المصليين في أجواء تحفها السكينة والطمأنينة والخشوع .
وأظهر فيديو آخر المصليون وهم يؤدون صلاة الجمعة في في الحرم المكي وسط سكينة وطمأنينة وروحانيات كثيرة تملأ جميع أركان الحرم، وأبان الفيديو الحشود الكثيرة المقبلة على الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.
فيديو | في أجواء تحفها السكينة والطمأنينة..
المصلون يؤدون آخر جمعة من رمضان في #المسجد_الحرام #الإخبارية pic.twitter.com/2PeAPhdFyA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2022
فيديو | سكينة ومغفرة..
المصلون يؤدون آخر جمعة من #رمضان في #المسجد_النبوي#الإخبارية pic.twitter.com/6jHH0PxmLP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2022
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