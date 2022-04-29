بالفيديو.. عبدالله المعيوف: ليس لدي نية في الاعتزال

ماجد محمد(صدى):

أوضح عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال إنه ليس لدية نية في الاعتزال، مُشيرًا إلى أنه اجتمع مع مدرب المنتخب، وقال له :” أنه موجود”، إذا احتاج إليه في كأس العالم

وأكد ” المعيوف ” في مداخلة عبر برنامج ” كورة روتانا ” أنه يطمح في الوجود مع المجموعة لأكثر من سنوات ، داعيًا أن تكون في نادي الهلال، لافتًا أنه اعتزل دوليًا.