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بالفيديو.. عبدالله المعيوف: ليس لدي نية في الاعتزال

بالفيديو.. عبدالله المعيوف: ليس لدي نية في الاعتزال
ماجد محمد(صدى):

أوضح عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال إنه ليس لدية نية في الاعتزال، مُشيرًا إلى أنه اجتمع مع مدرب المنتخب، وقال له :” أنه موجود”، إذا احتاج إليه في كأس العالم

وأكد ” المعيوف ” في مداخلة عبر برنامج ” كورة روتانا ” أنه يطمح في الوجود مع المجموعة لأكثر من سنوات ، داعيًا أن تكون في نادي الهلال، لافتًا أنه اعتزل دوليًا.


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