بالفيديو.. عبدالله المعيوف: ليس لدي نية في الاعتزال
أوضح عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال إنه ليس لدية نية في الاعتزال، مُشيرًا إلى أنه اجتمع مع مدرب المنتخب، وقال له :” أنه موجود”، إذا احتاج إليه في كأس العالم
وأكد ” المعيوف ” في مداخلة عبر برنامج ” كورة روتانا ” أنه يطمح في الوجود مع المجموعة لأكثر من سنوات ، داعيًا أن تكون في نادي الهلال، لافتًا أنه اعتزل دوليًا.
#عبدالله_المعيوف: ليس لدي نية في الاعتزال.. واجتمعت مع مدرب المنتخب وقلت له "أنا موجود" إذا احتاج إليّ في كأس العالم@almayuof @Alhilal_FC#كورة_روتانا pic.twitter.com/fumAdZa2UO
— برنامج كورة (@korarotana) April 29, 2022
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