المتحدث “الوطني للأرصاد” :استمرار الحالة المطرية حتى نهاية رمضان ” فيديو”

الرياض(صدى):

قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المركز الوطني للأرصاد يؤكد استمرار الفرصة المطرية على أجواء المملكة حتى نهاية شهر رمضان مع رياح نشطة مثيرة للأتربة تصاحب الأمطار نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة .

وأضاف”القحطاني “خلال مداخلة هاتفية على برنامج “راصد” : “أن المركز الوطني للأرصاد أشار إلى أن شهر إبريل سيكون شهر “مطير” على مناطق المملكة”.

وتابع :” أن هطول الأمطار ليس له علاقة بعملية “الاستمطار الصناعي” والحديث عن ذلك ما زال مبكرًا.

وأوضح “القحطاني” أن الأمطار التي سقطت على المناطق الوسطى من المملكة والمرتفعات الجبلية هي في الحقيقة موجودة في تقارير المركز الوطني للأرصاد ولا يمكن ربطها بعملية الاستمطار.