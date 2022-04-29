زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قوة جيشه لإبادة العدو

بيونغيانغ(صدى):

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون جيش بلاده لمواجهة تعزيز قواتهم؛ وذلك على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.

وأكد “كيم” خلال جلسات تصوير مع قوات جيشه أنه يجب تعزيز قوة الجيش بكل السبل من أجل إبادة العدو.

وفي ذات السياق، أظهرت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية استعدادات متزايدة لتجربة نووية محتملة.

يُذكر أن العرض العسكري تضمن عدداً من أحدث صواريخ كوريا الشمالية، ومنها أكبر صواريخها البالستية العابرة للقارات وهو الصاروخ “هواسونج-17”.