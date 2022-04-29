‎إرسال العمالة المنزلية الفلبينية إلى المملكة قريبًا

مانيلا(صدى):

أصدرت وزارة العمل والعمالة الفلبينية اليوم الجمعة، أمراً بإعادة استئناف إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة في وقت قريب، بحسب ما صرح به الوزير عبدالله ماماو.

وأشارت بعض التقارير إلى أنه ما زال هناك بعض الخلافات المعلقة بين وزارة العمل والتوظيف، ودائرة العمال المهاجرين الفلبينيتين حول بعض الوثائق الخاصة بتوظيف العمالة في الخارج.

وفي السياق أكد الوزير عبدالله ماماو أنه يعمل وفقاً للقوانين وبموجب السلطات الممنوحة له باتخاذ القرارات الخاصة بتوظيف العمالة في الخارج.

وأفاد الوزير بأنه سيقوم باجتماع مع المسؤولين في وزارة العمل الفلبينية في وقت قريب لمناقشة هذا الشأن