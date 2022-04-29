متحدث شرطة الرياض: عدم الإستجابة لرسائل مواقع التواصل لأنها تستغل العاطفة من أجل التسول ” فيديو”

الرياض(صدى):

شدد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس على ضرورة عدم الاستجابة للرسائل الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى استغلال العاطفة من أجل التسول .

وقال “خالد الكريديس” خلال مداخلة هاتفية على “برنامج 120” :” أن نظام مكافحة التسول يحظر التسول بكافة صورة وأشكاله وله إجراءات متعددة من خلال التحري والتقصي، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية والميدانية .

وكانت الجهات العليا المختصة في المملكة قد فرضت عقوبات وإجراءات نظامية على المتسولين بالسجن لمدة سنة أو غرامة 100 ألف ريال .