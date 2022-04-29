متحدث شرطة الرياض: عدم الإستجابة لرسائل مواقع التواصل لأنها تستغل العاطفة من أجل التسول ” فيديو”
شدد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس على ضرورة عدم الاستجابة للرسائل الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى استغلال العاطفة من أجل التسول .
وقال “خالد الكريديس” خلال مداخلة هاتفية على “برنامج 120” :” أن نظام مكافحة التسول يحظر التسول بكافة صورة وأشكاله وله إجراءات متعددة من خلال التحري والتقصي، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية والميدانية .
وكانت الجهات العليا المختصة في المملكة قد فرضت عقوبات وإجراءات نظامية على المتسولين بالسجن لمدة سنة أو غرامة 100 ألف ريال .
فيديو | متحدث شرطة #الرياض لـ #برنامج_120:
نحث الجميع بعدم الاستجابة للرسائل الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى استغلال العاطفة pic.twitter.com/UsKKSkt3AO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2022
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