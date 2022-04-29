بالفيديو .. مختص يؤكد استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم غد

الرياض(صدى):

قال مختص في عالم الفلك، سلمان آل رمضان، إن المعطيات والحسابات الفلكية تشير إلى عدم رؤية القمر بعد غروب يوم غد السبت.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون عدة شهر رمضان المبارك 30 يوما ليصبح يوم الإثنين القادم، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما ذكره في قناة “الإخبارية”.

وأكد استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم بعد غروب شمس يوم غد، الأمر الذي يعني أن العيد لن يكون يوم الأحد، مضيفا أن المحكمة العليا دعت المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال يوم السبت رغم استحالة رؤيته شرعيا وعلميا وذلك اتباعا لسنة النبي صلي الله عليه وسلم في تحري الرؤية