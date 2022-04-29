تكلفة حذاء العرائس تثير الانتقادات والتساؤلات

أميرة خالد(صدى):

طرحت سارة بنت عمر السبتي الأستاذة المساعدة في كلية التربية في جامعة الملك سعود سؤلاً عبر حسابها الشخصي على تويتر عبر تغريدة، حول التكلف في ارتداء حذاء العروس ، ولقت التغريدة الكثير من الردود والانتقادات بين مؤيد ومعارض .

حيث قالت :” بما أن الحذاء، تكرمون، غالبا مش حينشاف، فهل لازم تتكلف فيه العروس؟، خاصة ان اللون الأبيض تقريباً هو آخر لون نستعمله في حياتنا العادية، يعني، باختصار، ما راح نحلل الجزمة”

وردت أحد المتابعين على التغريدة قائلة:” صادفت مره من عروساتي جايبه قطعة اكسسوار خاصه بالشوز من ألدو ، تركب على اي شوز و يصير افخم و اجمل و كأنه جديد . فكرة جميلة و توفير كويس “.

ومن جانبة أضافت آخرى صورة لحذاء آخر قائلة : “مو شرط أبيض بس ترا بيبان إذا كان طول الفستان كويس وإذا جلست العروس ، اخترت هذا وترا لونه بالطبيعي مرة حلو ومو لماع كذا وينلبس بأي سهرة وعلى أي لون فستان، مو مريح وكنت ماخذه من شيتا دانتيل ودج ولما خلصت زفة ووقت التصوير غيرت الشوز أهم شي ما أوقف وأنا متعوره “.

لترد ثالثة قائلة :” مو شرط اهم شي مريح لان ماتحت الفستان ماراح يوضح تكلفت ولا ماتكلفت، لو بتكلف بكعب زواج راح ابحث عن لون اخر ومناسب واضمن البسه بعدة مناسبات”.