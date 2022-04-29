بالفيديو .. مواطنتان ترحبان بعفوية برحالة باكستاني وتقدمان له الشاي

مكة المكرمة(صدى):

رحبت مواطنتان بالرحالة الباكستاني، أبرار حسن، بشكل عفوي أثناء رحلته إلى مكة المكرمة قادما من بلاده.

ووثق “حسن” لحظة استقباله من قبل السيدتين في مقطع فيديو حيث رحبت المواطنتان به وبادرت أحدهما بتقديم كوبين من القهوة والشاي.

وتبادل الرحالة الباكيستاني معهما أطرف الحديث أمام المحل الذي وقفت فيه المواطنتان لبيع الشاي والقهوة لمرتادي الطريق، وعندما حاول تقديم ثمن القهوة والشاي رفضت المواطنتان قبول الأموال، وقامت أحدهما بدعوته للمرور عليهما إذا مر بالطريق ذاته بعد عودته من مكة.