المالكي يغادر إلى جدة بعد إنهاء المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت مصادر، اليوم الجمعة،أن لاعب الهلال، عبدالإله المالكي غادر إلى جدة أول أمس لقضاء إجازة العيد مع العائلة، بعدما أنهى المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي في قطر.

وأفادت المصادر أن اللاعب سيخضع في عيادة نادي الهلال إلى المرحلة الثانية من التأهيل بعد إجازة العيد ثم يعود بعدها لقطر؛ ليحدد الطبيب الجراح موعد رجوعه إلى التدريبات الجماعية.

وكان المالكي قد تعرَّض للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني أمام نظيره الياباني، في شهر فبراير الماضي