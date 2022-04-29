طفل يشوه وجه جاره بالنار بعد أن تنمر عليه

أميرة خالد(صدى):

تعرض طفل عمره 9 سنوات للإصابة بعدة حروق بالغة في وجهه، بعدما قام جاره بقذف كرة من النار المشتعلة في وجهه .

وقالت والدة الطفل أنها خرجت مسرعة حين سمعت صراخ ابنها بعد أن تركته يلعب في الحديقة الخاصة بالمنزل، فصدمت حين وجدت ابن جارتها قد سبب لطفلها تشوهات في وجهه بعدما استدرجه ليضربه بكرة من النار في وجهه .

وأفاد التقرير الطبي أن الطفل أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، و ذلك بعد أن تعرض لكمية هائلة من المواد الحارقة و اللهب التي أصابت وجهه بحروق شديدة .