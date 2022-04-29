بالفيديو.. الفنانة شيرين تكشف سبب ابتعادها عن الفن

القاهرة(صدى):

أوضحت الفنانة المصرية ”شيرين“، سر غيابها وابتعادها عن الفن في الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها تدقق في اختيار الأعمال؛ كي تفتخر بها ابنتها وحفيدتاها.

وقالت الفنانة شيرين : ”كنت في الماضي أدقق في الأعمال التي تعرض علي، وأجلس مع صناعها، وأتناقش معهم وأكون حريصة على ألا أقدم عملا يسيء لي ولابنتي وحفيدتيّ“.

وأضافت: ”الآن أصبحت أكثر صعوبة في معايير اختياري، فإن كنت في السابق حريصة على أن أقدم عملا تفتخر به ابنتي، فالآن زاد حفيدتيّ، ولن أقدم عملا تستحي منه ابنتي أو حفيدتاي“.