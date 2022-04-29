بالفيديو.. الفنانة شيرين تكشف سبب ابتعادها عن الفن
أوضحت الفنانة المصرية ”شيرين“، سر غيابها وابتعادها عن الفن في الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها تدقق في اختيار الأعمال؛ كي تفتخر بها ابنتها وحفيدتاها.
وقالت الفنانة شيرين : ”كنت في الماضي أدقق في الأعمال التي تعرض علي، وأجلس مع صناعها، وأتناقش معهم وأكون حريصة على ألا أقدم عملا يسيء لي ولابنتي وحفيدتيّ“.
وأضافت: ”الآن أصبحت أكثر صعوبة في معايير اختياري، فإن كنت في السابق حريصة على أن أقدم عملا تفتخر به ابنتي، فالآن زاد حفيدتيّ، ولن أقدم عملا تستحي منه ابنتي أو حفيدتاي“.
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