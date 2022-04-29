بالفيديو .. الجوازات : الهوية الرقمية غير كافية للسفر بين دول الخليج
أكدت المديرية العامة للجوازات أن الهوية الرقمية عبر تطبيق”توكلنا” غير كافية للسفر بين دول الخليج .
وشددت المديرية على ضرورة أن يحضر المسافر أصل الهوية الوطنية حتى يتمكن من السفر من المملكة إلى دول الخليج، وذلك وفقا لـ”العربية”.
يذكر أن المديرية العامة للجوازات أعلنت رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
#نشرة_الرابعة | هل الهوية الرقمية كافية للسفر إلى دول الخليج؟@AHAlosaimi pic.twitter.com/uRdPb4uvGx
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 29, 2022
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