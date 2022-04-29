  • الجمعة 29 أبريل

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. بالفيديو .. الجوازات : الهوية الرقمية غير كافية للسفر بين دول الخليج

بالفيديو .. الجوازات : الهوية الرقمية غير كافية للسفر بين دول الخليج

بالفيديو .. الجوازات : الهوية الرقمية غير كافية للسفر بين دول الخليج
الرياض(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات أن الهوية الرقمية عبر تطبيق”توكلنا” غير كافية للسفر بين دول الخليج .

وشددت المديرية على ضرورة أن يحضر المسافر أصل الهوية الوطنية حتى يتمكن من السفر من المملكة إلى دول الخليج، وذلك وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات أعلنت رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.