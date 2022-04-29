زوجة طلال مداح : مرة صحي من النوم لقاني عاملة ثورة في البيت أطالب فيها بالحرية (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

روت زوجة طلال مداح تفاصيل موقف طريف لها حيث قامت بعمل ثورة في بيتها، وعلقت لافتات طالبت فيها زوجها بالحرية.

وقالت زوجة طلال مداح :” كان هناك مشكلة دائما لي مع طلال رحمه الله وهو أنه دائما قافل علي وما كان يحبني أخرج كتير، لذلك قررت في يوم من الأيام أن أفعل مظاهرة في البيت”.

وأضافت” وهو نائم، أحضرت ورق وكتبت عليه كل الكلام الي كنت بشوفه في أفلامنا الخاصة بالثورات وعلقتها غي كل مكان في البيت ولما صحي طلال وشاف المنظر اتخض فقولتله ثورة، وبعدها قعدنا على طاولة المفاوضات واتفقنا أن أخرج يوم في الأسبوع مع الأولاد “.