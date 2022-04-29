بالفيديو.. أخصائية تغذية توضح أنواع البكتيريا الصديقة وفوائدها على الصحة
كشفت أخصائية التغذية ريما سلمان عن أنواع البكتيريا الصديقة وفوائدها على الصحة.
وقالت ريما سليمان :” ربنا خالقنا لدينا بكتيريا طبيعية لصحة الجهاز الهضمي، حيث أن هناك كثير من الأشخاص يصابون بأمراض ويصبح عندهم بكتيريا ضارة ومعها تقتل بعض من البكتيريا الصديقة”.
وأضافت ” توجد البكتيريا الصديقة في الأمعاء حيث تساعد على تقوية الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة أياً من الإصابات والمشاكل في الجهاز الهضمي، وأيضا تساعد في تخفيض الوزن “.
وتابعت” يمكن الحصول على البكتيريا الصديقة من المخللات، الموز، الزبادي، وكذلك اللبن الرايب والأوراق البحرية وحبوب الشيا وأيضا الكثير من الأغذية المخمرة”.
أنواع البكتيريا الصديقة وفوائدها على الصحة مع أخصائية التغذية ريما سلمان#سوالف_رمضان #عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/UJmnHU4ba4
— سوالف رمضان (@sayyidaty) April 29, 2022
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