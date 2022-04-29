بالفيديو.. أخصائية تغذية توضح أنواع البكتيريا الصديقة وفوائدها على الصحة

أميرة خالد(صدى):

كشفت أخصائية التغذية ريما سلمان عن ‏أنواع البكتيريا الصديقة وفوائدها على الصحة.

وقالت ريما سليمان :” ربنا خالقنا لدينا بكتيريا طبيعية لصحة الجهاز الهضمي، حيث أن هناك كثير من الأشخاص يصابون بأمراض ويصبح عندهم بكتيريا ضارة ومعها تقتل بعض من البكتيريا الصديقة”.

وأضافت ” توجد البكتيريا الصديقة في الأمعاء حيث تساعد على تقوية الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة أياً من الإصابات والمشاكل في الجهاز الهضمي، وأيضا تساعد في تخفيض الوزن “.

وتابعت” يمكن الحصول على البكتيريا الصديقة من المخللات، الموز، الزبادي، وكذلك اللبن الرايب والأوراق البحرية وحبوب الشيا وأيضا الكثير من الأغذية المخمرة”.