بالفيديو .. مقيم فرنسي: استمتعت باستضافة السعوديين لي في منازلهم

جدة(صدى):

أشاد المقيم الفرنسي فريدريك ليفي، بمراسم الضيافة لدى السعوديين خاصةً عند استضافة الغرباء، مؤكدًا انه استمتع كثيرا باستضافتهم له في منازلهم ومزارعهم ومجالسهم.

وذكر المقيم الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لسلسة متاجر كبرى أنه مقيم في المملكة منذ 10 سنوات، وذلك وفقا لما ذكره في قناة ” SBC”.

وأكد أنه يستمتع أيضا بتجربة تقاليدالمواطنين، مشيدًا بحرص أحد المواطنين على أخذه في جولة داخل منزله الأثرين مضيفا أن هناك الكثير من الصفات المشتركة بين الثقافة الفرنسية والسعودية، مثل الاعتزاز بالعائلة.

وأضاف أنه يحب تناول المندي والكبسة، لافتا إلى أنه أجرى العديد من الزيارات الرائعة في المملكة النفود الكبير والربع الخالي والكورنيش وجدة البلد ومحمية عروق بني تميم.