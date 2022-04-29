أمانة الرياض تنظّم 6 فعاليّات احتفاءً بالعيد

الرياض(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن حزمة من الفعاليات المتنوعة المزمع تنظيمها خلال أيام عيد الفطر المبارك، والهادفة إلى إضفاء طابع من البهجة والسرور في مختلف أرجاء العاصمة.

وتتضمن روزنامة أمانة الرياض تنظيم فعالية “عيدكم في حيكم”، التي ستقام في 8 حدائق عامة، وهي حديقة الأمير عبدالعزيز بن عيّاف، ومحمد القاسم، وعكاظ، وحي لبن، والدوح، والزهور، والنهضة، والربيع الشرقي.

وأضافت الأمانة أن الفعاليات تضمنت “معايدة الأهالي” بالشراكة مع لجان التنمية الاجتماعية، في حديقة حي الفلاح، وأرض حي النهضة، وجامع القفاري، وممشى تلال الموسى، وحديقة تلال الرياض، وحديقة المروج.

كما تقيم الأمانة فعاليّات ترفيهية متنوعة في ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي، وساحة الدوح للاحتفالات، ومتنزه الملك عبدالله بحي الملز، وحديقة المعالم، وحديقة مناخ الملك عبدالعزيز، والساحة الرياضية بحي النخيل، بالإضافة إلى معايدة الأطفال في مصليات العيد، وتحديدًا في مصلى الفريان للعيد، ومصلى ديراب، وجامع الشيخ إبراهيم المسلم، وجامع الراجحي، وجامع النافع.

وتحتوي روزنامة أمانة الرياض على احتفالات للأهالي ضمن نطاق بلديتي عرقة والحاير، إلى جانب معايدة المرضى بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية، وهي مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك سلمان، والأمير محمد بن عبدالعزيز، وقوى الأمن، والإمام عبدالرحمن الفيصل، والنقاهة.

وتأتي فعاليات أمانة منطقة الرياض بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف إبراز مظاهر الاحتفال والفرح خلال أيام عيد الفطر المبارك، ووفقًا لاستراتيجية الأمانة الهادفة إلى تفعيل الأماكن العامة، موضحة أن روزنامة الفعاليات على الرابط التالي:

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