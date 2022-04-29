بالفيديو .. ميساء مغربي تنفعل بعصبية على رامز جلال في رامز موفي ستار
حلت الفنانة المغربية ميساء مغربي ضيفة على برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قناة “mbc مصر”.
وعاشت ميساء لحظات صعبة بعدما خاضت جولة المقالب التي أعدلها لها رامز جلال بمشاركة الممثل العالمي فاندام.
وعندما كشف رامز جلال عن هويته أمامها وأدركت أن ما مرت به مجرد مقلب انفعلت بعصبية شديدة على رامز جلال ودخلت في نوبة بكاء .
رد فعل عصبي جدا من ميساء مغربي بعد رؤية رامز جلال
تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/WN5va1RTWB#رامز_موفي_ستار#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه#رمضان_الخير #MonthOfGood #MBCMASR@ramezgalal @GEA_SA pic.twitter.com/7VItKS6FLW
— MBC مصر (@mbcmasr) April 29, 2022
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