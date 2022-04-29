بالفيديو .. ميساء مغربي تنفعل بعصبية على رامز جلال في رامز موفي ستار

القاهرة(صدى):

حلت الفنانة المغربية ميساء مغربي ضيفة على برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قناة “mbc مصر”.

وعاشت ميساء لحظات صعبة بعدما خاضت جولة المقالب التي أعدلها لها رامز جلال بمشاركة الممثل العالمي فاندام.

وعندما كشف رامز جلال عن هويته أمامها وأدركت أن ما مرت به مجرد مقلب انفعلت بعصبية شديدة على رامز جلال ودخلت في نوبة بكاء .