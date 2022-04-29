تذاكر مباراة السعودية والأرجنتين في المونديال الأكثر مبيعاً

وكالات(صدى):

أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الجمعة، بوجود 23.5 مليون طلب لتذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022، في آخر فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي التي انتهت الخميس.

وأكد “فيفا” أن “الأرجنتين والبرازيل وإنكلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تقدّمًا بالطلبات”.

وأوضح أن مباريات الأرجنتين ضد المكسيك والسعودية وبولندا، من بين المبارايات التي استقطبت أكثر المشجعين، إضافة إلى مواجهة إنكلترا والولايات المتحدة، والمباراة النهائية التي تقام في 18 كانون الأول/ديسمبر.