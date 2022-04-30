ظاهرة القمر الأسود يشهدها العالم غداً

وكالات(صدى):

يشهد العالم، غدا السبت، حدوث ظاهرة فلكية نادرة تدعى بـ”القمر الأسود”، ويرافقها كسوف جزئي للشمس.

وأفاد موقع “TimeandDate.com”، أن هذه الظاهرة تحدث عندما يكون القمر في الظل بالكامل من منظور الأرض، وهو المحاذاة الوحيدة التي يمكن أن يحدث خلالها كسوف الشمس، حيث يمر القمر لفترة وجيزة عبر جزء من الشمس من منظور الأرض.

وتشهد أجزاء من القارة القطبية الجنوبية والجزء الجنوبي لأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي الكسوف الجزئي للشمس، والذي يمكن رؤيته بالعين المجردة.