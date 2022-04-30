الدنمارك تبرم اتفاقية مع كوسوفو بإرسال 300 سجين مقابل 15 مليون يورو سنوياً

كوبنهاغن(صدى):

عقدت الدنمارك اتفاقاً مع كوسوفو، لإرسال 300 سجين إليها، مقابل 15 مليون يورو سنويًا، بهدف تخفيف الاكتظاظ داخل السجون.

وقال وزير العدل الدنماركي، نيك هايكروب، في بيانٍ صحفي أن هذه الخطوة جاءت بهدف تخفيف الضغط عن الضباط العاملين بالسجون، على أن يتم ترحيل السجناء بعد انتهاء عقوباتهم.

وأفاد بأنه سيتم نقل السجناء، إلى منشأة عدلية في مدينة جيلان بكوسوفا بداية عام 2023م، وذلك بعد صدور الموافقة على المشروع من قبل البرلمانات في كلا البلدين.