مدرب ريال مدريد: المدربون لا يقولون الحقيقة

طلال الغامدي(صدى):

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن مباراة فريقه المرتقبة أمام إسبانيول، السبت ضمن الجولة الـ34 من الدوري، إذ يحتاج الريال لنقطة واحدة خلال الجولات الـ5 المتبقية ليتوج رسميا بلقب الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: لم نفكر في الاحتفالات ولكن إذا فزنا فسنحتفل مثلما يفعل الجميع لكننا علينا الفوز أولا، مضيفا: الفريق قدم أداء جيد للغاية في الدوري حتى الآن لقد استطعنا تحقيق النقاط الثلاثة خلال كل المباريات المهمة تقريبا.

وتابع: ديفيد ألابا سيغيب عن مواجهة إسبانيول، وننتظر موقفه من اللعب أمام مانشستر سيتي.

وعلق على تصريحات مدرب باريس سان جيرمان عن بقاء كيليان مبابي بالنادي الفرنسي بقوله: لا يستطيع المدربون في المؤتمر الصحفي قول الحقيقة كاملة وهذا أمر طبيعي، نحن هنا نفكر فقط في شيئين الفوز على إسبانيول والتأهل يوم الأربعاء.

وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4-3 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء في لقاء الإياب.