هل لقاح شلل الأطفال يصيبهم بالتوحد؟ الدكتورة غادة المطيري تجيب

عادل الحربي(صدى):

كشفت الباحثة العلمية الدكتورة غادة المطيري، مدى تأثير بعض اللقاحات على جهاز المناعة من عدمه.

وقالت المطيري خلال برنامج الليوان: كوفيد موضوع جديد وما درسته، وطبعا فيه عوارض سيئة، ومن ناحية من يدعي أن لقاح شلل الأطفال يصيبهم بالتوحد، ليس صحيح، لأن الورقة اللي طلعت في الثمنينات الطبيب اللي كتبها كان مدفوع له من محامين يحاولون ياخذوا فلوس من شركات التطعيم.

وأضافت: أن الـ 12 طفل الذين أصيبوا بالتوحد كان لديهم المرض قبل التطعيم، ولم يكن هناك علاقة بين التطعيم ومرض التوحد.

يذكر أن الدكتورة غادة المطيري هي باحثة ومخترعة وسيدة أعمال سعودية، وهي أستاذ الكيمياء الصيدلية وعضو هيئة التدريس في أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو، والمدير العام لمركز التميز في طب النانو والهندسة في معهد هندسة الطب في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، كما أنها عضوة مجلس أمناء “مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار” منذ أبريل 2020.