فيديو..ضبط متسول بحوزته 110 آلاف ريال حصيلة استعطافه للمصلين
ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة، متسولا يستعطف المارة بإعاقته ويتسول بطريقة مباشرة أمام أحد المساجد.
وتبين أن المتسول يمني الجنسية، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 110 آلاف ريال حصيلة تسوله واستعطافه للمصلين والمارة.
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
القبض على متسول يمني ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره 110 آلاف ريال حصيلة تسوله واستعطافه للمصلين. #لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/fyx9uulEEk
— الأمن العام (@security_gov) April 29, 2022
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