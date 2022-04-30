فيديو..ضبط متسول بحوزته 110 آلاف ريال حصيلة استعطافه للمصلين

جدة(صدى):

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة، متسولا يستعطف المارة بإعاقته ويتسول بطريقة مباشرة أمام أحد المساجد.

وتبين أن المتسول يمني الجنسية، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 110 آلاف ريال حصيلة تسوله واستعطافه للمصلين والمارة.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.