الباحثة غادة المطيري: العلم يستطيع القضاء على الشيخوخة

عادل الحربي(صدى):

أجابت الباحثة العلمية الدكتورة غادة المطيري، على سؤال حول ما إذا كان يمكن للعلم أن يقضي على الشيخوخة مستقبلا أم لا.

وقالت المطيري خلال برنامج الليوان: نعم أعتقد ممكن أن يقضي على الشيخوخة إذا فهمنا ما يحدث في الخلية، حيث يمكن أن تكون هناك طفرة تمد في أعمار البشرية.

والدكتورة غادة المطيري هي باحثة ومخترعة وأستاذ الكيمياء الصيدلية وعضو هيئة التدريس في أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو، والمدير العام لمركز التميز في طب النانو والهندسة في معهد هندسة الطب في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو.