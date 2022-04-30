ضبط شخص يخلع أسنان جثث الموتى!

أبوجا(صدى):

أوقفت السلطات في نيجيريا شخصا يقوم بخلع أسنان جثث الموتى في مقبرة لغرض القيام بطقوس للحصول على المال.

واعترف المتهم بأنه يمارس فعلته الشنيعة منذ عام 2016، قائلا: «تم القبض عليّ بعد أن قمت بإجلاء جثة في مقبرة في إليشا والتي أردت استخدامها في طقوس المال، لقد قمت بإجلاء الجثث منذ عام 2016 وأزيل أجزاءها لأغراض طقوس المال لكن الطقوس فشلت».

وأضاف: «قمت بإجلاء الجثث في ساغامو بولاية أوجون ولكن تم القبض عليّ في أوسون أثناء محاولتي نزع سن إحدى الجثث».

وأوضح أن الأمر يستغرق نصف ساعة لإزالة السن من الجثة، مشيرا ناصحا الذين يحاولون المغامرة في طقوس المال بالكف عنها «لأنها ليست حقيقية».