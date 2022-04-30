تعليق تطبيق نبض على حظره في مصر بسبب خبر وفاة رئيس البلاد

القاهرة(صدى):

أكدت إدارة تطبيق نبض، اليوم السبت، أن التطبيق لم يتعرض لأي عملية اختراق، موضحة أن المصادر في التطبيق لديها لوحة التحكم الخاصة بها لنشر محتواها الخاص.

وأضافت الإدارة، في بيان، إن المنصة مؤمنة بجميع وسائل الأمن والحماية المتبعة عالميا، لافتة إلى أن التطبيق لا يقوم بتحرير أو كتابة أي خبر، وكافة الأخبار المتواجدة في التطبيق تنشر عبر حسابات المصادر الإخبارية.

ويأتي ذلك البيان عقب إعلان وقف عمل التطبيق الإخباري في مصر، حيث نشر مجهولون خبرًا كاذبًا على حساب ”إكسترا نيوز“ في التطبيق، حول وفاة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.