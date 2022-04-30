طيران ناس يعتذر عن إلغاء بعض الرحلات: سيتم تعويض المتضررين

الرياض(صدى):

تقدم طيران ناس بالاعتذار للمسافرين، اليوم السبت، عن تأخير في بعض رحلاته والناتجة عن سوء الأحوال الجوية وبعض الأعطال الفنية.

وأكد طيران ناس في بيان له، على حرصه الدائم على راحة وسلامة ضيوفه والعمل على تعويض المسافرين المتضررين من إلغاء أو تأخير الرحلات وذلك بحسب لائحة حماية حقوق العملاء للهيئة العامة الطيران المدني.

وأضاف البيان: نعتذر مرة أخرى لضيوفنا المسافرين عن ما تسبب لهم من إزعاج، ونقدر تفهمهم لمثل هذه الظروف الطارئة، و سيقوم فريق خدمات العملاء بالتواصل مع المسافرين المتضررين.