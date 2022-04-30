بالفيديو.. خالد أبو غانم: إن حصلت مشكلة بين النصر وأبو بكر لا تكرروا الأسطوانة

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي خالد أبو غانم، أن اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر، المحترف بصفوف نادي النصر قد يكون لديه عروضًا من أندية أخرى.

وأوضح خالد أبو غانم، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أن الأهم بالنسبة للنصر في الفترة الحالية هو التعاقد مع المدير الفني الذي سيكون له الكلمة الفاصلة.

وأشار إلى أن إذا حدثت مشكلة قضائية بين النصر وأبو بكر على الإعلام الرياضي ألا يكرر أسطوانة أن “النصر دائمًا يشتكي ودائمًا عليه قضايا”؛ لأن ذلك حق النادي قانونيًا ونظاميًا.