شركة الحفر العربية توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، أخصائي دعم الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الحفر العربية