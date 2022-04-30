مستشار أسري: تأخر الشباب عن الزواج يؤدي لزيادة التحرش

الرياض(صدى):

تحدث الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، عن سلبيات تأخر الشباب عن الزواج، مشيرًا لوجود أضرار عديدة تلحق بالشباب والمجتمع.

وأوضح “السلمان” أن تأخر الشباب عن الزواج يؤدي لعدم تحقق الاشباع العاطفي والجنسي، بالإضافة لوجود وجود فجوة عمرية بينه وبين أولاده وتأخر التمتع بزينة الدنيا.

كما أكد في تغريدة له على “تويتر” أن تأخر الشباب عن الزواج يؤدي لتراجع النمو السكاني للمجتمع وانتشار سلوكات اجتماعية خاطئة بالإضافة لزيادة الاتكالية لديهم وزيادة حالات التحرش.