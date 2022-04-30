الغذاء والدواء تطلق تحذيرات من الخلطة الثلاثية لتبييض البشرة

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحذيرات من خلط الكريمات الطبية بكميات عشوائية دون إشراف طبي لكونها قد تعرض مستخدمها لأضرار خطيرة.

وقالت الهيئة أنه درج بين العامة استعمال ما يعرف بالخلطة الثلاثية لتبييض البشرة، وهي خلطة تتضمن 3 أنواع من الكريمات داخل المنزل، وتحتوي هذه الكريمات على الهيدروكورتيزون وهيدروكينون.

وأوصت بتجنب استخدام الكريمات التي تحتوي على الكروتيزون دون إشراف طبي، لما لها من أعراض جانبية قد تكون خطيرة عند استخدامها بطريقة خاطئة، مؤكدة على ضرورة استخدامها بحذر شديد ولمدة معينة، على أن يتوقف استخدامها بالتدريج.

وأشارت إلى الأضرار الناتجة عن الاستخدام الخاطئ لهذه الخلطة وهي تفاقم حب الشباب، والتهاب في بصيلات الشعر، وترقيق البشرة، وتغير في لون البشرة واسمرارها، وتهيج الجلد الناتج عن رد فعل تحسسي.