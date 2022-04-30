أحمد النباط: دربت النصر بشكل خفي وحققوا البطولة

نواف السالم(صدى):

كشفت أحمد النباط رئيس جمعية اللاعبين القدامى، أنه قام بتدريب نادي النصر بشكل خفي وهو ما ساهم في تحقيق النادي لإحدى البطولات.

وتحدث “النباط” عن مكالمة سرية بينه وبين عبد الرحمن بن سعود رئيس النادي الراحل منذ 2004.

وقال “النباط” عن تلك المكالمة: “في إحدى المباريات النهائية الخاصة بالنصر عندما كان الفريق يعاني من المشاكل مع المدير الفني، تحدث معي أحد اللاعبين وقال لي عبد الرحمن بن سعود يريد أن يتحدث معك”.

وتابع: “تحدثنا وطلب مني قراءة المباراة وكان سعيدًا وأنا أشرح له الطريقة التي يجب أن يلعب بها الفريق ليفوز، وبالفعل حققوا الانتصار وشكرني أبو خالد”.