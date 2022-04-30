النقل: وقف السماح بنقل البضائع بالشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عامًا

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم السبت، عن انتهاء الفترة التصحيحية لسريان بعض أحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات، المنشور في الثاني من يناير 2020.

وقالت الهيئة، أنه اعتباراً من اليوم السبت لن يُسمح بممارسة النشاط بالشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عامًا من سنة الصنع، لافتة إلى أنه صار إلزاميًا اقتصار قيادة المركبة على مالكها أو مَن يفوضه كمساعد سائق، بشرط أن يكون سعودي الجنسية، وأن تتوفر لدى سائق الشاحنة رخصة القيادة المناسبة.

وأشارت الهيئة إلى تمديد مهلة استيفاء منشآت نقل البضائع المرخص لها شرط توفير 10 مركبات نقل منفردة و/أو قاطرات كحد أدنى، وذلك لمدة 3 سنوات، على أن يتم إضافة مركبتين على الأقل سنويًا حتى يتم استكمال الحد الأدنى المطلوب.