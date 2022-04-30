بالفيديو.. حكاية مرصد تمير لرصد الأهلة

علي القحطاني(صدى):

نشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو يرصد حرص أهالي محافظة “تمير” منذ القدم على إيجاد موقع لرصد الأهلة عملاً بالهدي النبوي في تحري رؤية الهلال.

وروى المترائي متعب البرغش قصتهم مع رصد الهلال حيث كان يصعد “متعب” قمة مرصد تمير نهاية كل شهر هجري لرصد هلال الشهر الجديد.

وأوضح “البرغش” أنه وزملائه المترائون يقفون على الجهة الغربية للمرصد، على ارتفاع 658 مترًا فوق سطح البحر؛ حيث يشهد رؤية الهلال كذلك لجنة الرصد المعتمدة.

وتضم اللجنة بجانب المترائين ممثلين عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة العدل إضافةً إلى قاضٍ من المحكمة المختصة.

كما رجح متعب البرغش أن يكون رمضان هذا العام تامًا 30 يومًا وأن يكون يوم الإثنين المقبل أول أيام عيد الفطر طبقاً للحسابات الفلكية.